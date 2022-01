Nintendo blokkeert opnieuw soundtracks op YouTube

Nintendo Copyright ninja's slaan opnieuw hun slag.

Nintendo is erg beschermend over hun IP, dat is ondertussen al duidelijk bij iedere gamer. Ieder ongeoorloofd gebruik resulteert in principe op een Cease & Desist of een copyrightclaim. Dit laatste is GilvaSunner vandaag (weer) overkomen. GilvaSunner heeft namelijk een populair kanaal met soundtracks van allerlei Nintendo-games die er te beluisteren zijn. Eerder waren eerdere soundtracks van de uploader al offline gehaald met een claim, maar dit weekend zijn er nog eens 1300 blokkades geweest.

Helaas zijn er dus veel soundtracks niet meer via het kanaal van GilvaSunner te luisteren, wat jammer is want dat kanaal had de grootste collectie. Bovendien brengt Nintendo maar heel sporadisch hun muziek uit en dan komt het ook nog eens alleen in CD-formaat uit.

Over 1300 copyright blocks on the YT channel today. Here are all the soundtracks Nintendo has blocked this time. pic.twitter.com/AqSyIdc4iJ — GilvaSunner (@GilvaSunner) January 29, 2022