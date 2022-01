Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar liefst 8,2GB aan vrije opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook komende week weer een aantal nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd de vraag wat voor spellen er uit zullen komen, maar de grootte van de spellen is ook niet onbelangrijk; de Switch heeft maar een beperkte hoeveelheid geheugen. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast kijken hoeveel ruimte de games die binnenkort zullen verschijnen daadwerkelijk in beslag zullen nemen. In de lijst van deze week neemt de grootste titel, Sherlock Holmes: Crimes and Punishments, maar liefst 8.2GB aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Super Shadow Break: Showdown! NINJA VS The Three KAIJUs, slechts 32MB.

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – 8.2GB

Monark – 6.9MB

Rune Factory 5 – 5.8GB

Maglam Lord – 5.0GB

Frog Ball Rerolled – 1.8GB

The Sealed Ampoule – 1.7GB

Broken Blades – 884MB

Kharon’s Crypt – Even Death May Die – 731MB

Food Delivery Battle – 655MB

Welcome to Elk – 619MB

Sword of Elpisia – 610MB

Draw a Stickman: EPIC – 607MB

PowerSlave Exhumed – 446MB

Phlegethon – 413MB

EGGLIA Rebirth – 379MB

Breakout: Recharged – 334MB

El Gancho – 312MB

Kittens and Yarn – 258MB

GUNGUNGUN – 162MB

Mania Fish – 125MB

The Song Out of Space – 67MB

Millie and Molly – 58MB

Smash Star – 52MB

Unstrong Legacy – 48MB

Jumping Helix Ball – 47MB

Super Shadow Break: Showdown! NINJA VS The Three KAIJUs – 32MB