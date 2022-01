SEGA onthult nieuwe informatie over Sonic Frontiers

De eerste "open-zone" Sonic-game zal nieuwe combat-stijlen introduceren

Vorig jaar trakteerde de Game Awards ons op de eerste beelden van Sonic Frontiers. Deze zogenaamde “open-zone” Sonic-game, zal een heel ander pad ”berennen” dan z’n voorgangers. Games Rader heeft nu in een interview met Takashi Iizuka, de creative Officer van de game, wat nieuwe details onthuld over de game:

“Met Sonic Frontiers proberen we onszelf uit te dagen om een nieuwe stijl in Sonic-avonturen te creëren. We gaan het Sonic-universum verder uitbreiden met nieuwe mogelijkheden en omgevingen om zo een totaal nieuw soort open-zone ervaring te ontwikkelen”. “De focus is om Sonic naar het volgende niveau te brengen. We willen hem representeren als het personage dat de fans kennen, maar wel binnen een nieuwe en interessant vorm”. “Hierin besteden we veel aandacht aan de kleine details. We willen dat Sonic’s snelheid en karaktereigenschappen consistent blijven binnen iedere game iteratie. Met Sonic Frontiers introduceren we nieuwe combat-stijlen, om Sonic’s behendigheid naar het slagveld te brengen. Daarnaast zullen de verkenningsopties ook inspelen op Sonic’s iconische snelle gameplay”.

Opvallend aan dit interview is dat er heel specifiek de term open-zone wordt gebruikt, in plaats van open wereld. Takashi probeert deze term zoveel mogelijk te vermijden. Vermoedelijk omdat het om meerdere open-levels en gebieden gaat, in tegenstelling tot één grote wereld. Wellicht vergelijkbaar met de kingdoms van Super Mario Odyssey. Er werd ook nog gesproken over de next-gen versies van de game:

“We zijn erg enthousiast om Sonic’s gameplay naar de next-gen consoles te brengen. Op zowel visueel als technisch-vlak zal de game nieuwe hoogtes bereiken op deze platformen. Nu de eerste games oorspronkelijk voor de next-gen consoles beginnen te worden ontwikkeld is het spannend om deel uit te maken van de groep, die het volledige potentieel van deze consoles zal waarmaken”.

Hopelijk betekent dit wel dat Sega ook genoeg rekening houdt met de Switch-versie. Ook daarop is het natuurlijk van essentieel belang dat de game soepel draait. Wat denken jullie van deze nieuwe informatie over Sonic Frontiers? Laat het ons weten in de reacties!