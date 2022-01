[Release Radar] Games om naar uit te kijken in week 5

Vera duikt elke week voor je in de aankomende releases en maakt een leuke selectie!

In onze rubriek Release Radar laat Vera je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maakt zij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Ook deze week zijn er weer verschillende titels voor je op een rijtje gezet, welke aankomende week uitkomen.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Land of Screens

Verschijnt op: 2 februari 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €5,99

Land of Screens is een point-and-click avontuur over Holland. Haar missie is om te proberen te vergeten hoe verzadigend sociale media is, ze gaat zich daarom focussen op vrienden, kleine kinderen en schattige dieren. Ga naar dat feest waar je niemand kent of waar iedereen oude schoolgenootjes blijken te zijn, ontdek een hotellobby, bezoek concerten van bands waar je nog nooit hebt gehoord, bezoek familie reünies en nog veel meer.

Webbed

Verschijnt op: 2 februari 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €17,99

Voor iedereen die altijd al als spin heeft willen spelen: Webbed gaat over een gezellig spinnetje dat de missie heeft om haar vriendje te redden. Een vogel heeft hem meegenomen waardoor het spinnetje door de wildernis op zoek moet gaan naar de vogel. Gelukkig heb je de mogelijkheid om mooie webben te maken en kan een spin erg goed klimmen: dat komt dus mooi van pas.

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments

Verschijnt op: 3 februari 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99

Het is tijd om in de huid te kruipen van de bekende detective Sherlock Holmes, in dit spannende avontuur tegen de misdaad. Sherlock Holmes: Crime and Punnishment is een verhaalgedreven detectivethriller. Omarm 14 vaardigheden om een beroemde detective te kunnen zijn, stel vragen en stuur de juiste crimineel achter de tralies!