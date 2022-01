Pokémon Legends: Arceus krijgt releasetrailer

Het is tijd om de Hisui-regio te verkennen!

Vandaag vandaag is de Hisui-regio eindelijk te verkennen in Pokémon Legends: Arceus. In deze nieuwe Pokémon-game is heel wat aan de traditionele Pokémon mechanics veranderd. Zo kun je onder andere Pokémon op een andere manier vangen, maar als je deze tegenkomt kunnen de Pokémon jou kunnen begroeten, vluchten of zelfs aanvallen als. Daarnaast is het jouw doel om de allereerste Pokédex te vullen. Dit doe je echter niet alleen door Pokémon te vangen, maar je zult ook onder andere onderzoekstaken uit moeten voeren.

Mocht je Pokémon Legends: Arceus vandaag, of de komende tijd, binnenkrijgen, vergeet dan ook niet de verschillende mystery gifts te claimen. Zo kun je tot 9 mei een Hisuian Growlithe-kimonoset en een Baneful Fox Mask claimen. Ook krijg je een masker met een Pikachu- en een Eevee-thema als je Pokémon Let’s Go, Pikachu! of Pokémon Let’s Go, Eevee! hebt en een Shaymin en Shaymin-kimonoset als je Pokémon Brilliant Diamond of Pokémon Shining Pearl hebt.