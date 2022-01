Metroid Prime 4 ontwikkelaar Retro studios is nog steeds opzoek naar personeel

Ken jij heel toevallig nog een goede Tools/Technology engineer?

Metroid Prime 4 werd op de E3 van 2017 middels een korte teaser aangekondigd. De game werd oorspronkelijk gemaakt door Bandai Namco. Ruim anderhalf jaar na de aankondiging maakte Nintendo in een video bekend dat de game opnieuw in ontwikkeling ging. De game voldeed niet aan hun kwaliteitseisen en het project zou nu gemaakt gaan worden door Retro Studios. De makers van de eerste drie Metroid Prime-games. Retro Studios is nu al drie jaar met de game bezig, maar sinds de ontwikkeling opnieuw is begonnen hebben we er niets meer van gezien of gehoord. Vandaag kregen we dan eindelijk weer een nieuw teken van leven. De studio heeft nu via een tweet laten weten nog steeds opzoek te zijn naar personeel. Het gaat om een: Tools engineer en een Technology engineer.

We are looking for a 𝗧𝗼𝗼𝗹𝘀 𝗘𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿 and a 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 𝗘𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿 to join us on our journey to develop Metroid Prime 4!#GameJobs #GameDev #GameDevJobshttps://t.co/NWVPLGvVVc pic.twitter.com/Kz7pGFEDDZ — Retro Studios (@RetroStudios) January 27, 2022

Buiten deze functies hebben ze nog 10 andere vacatures op hun website staan. Ben of ken jij dus iemand die nog opzoek is naar een baan en toevallig ook heel veel verstand heeft van game development dan weet je nu wat je te doen staat! Misschien duurt het wachten op deze gloednieuwe Metroid-game dan ietsjes minder lang. Want aan de hand van deze informatie kunnen we denk ik wel stellen dat Metroid Prime 4 dit jaar niet zal verschijnen. Wellicht krijgen we dit jaar al wel de eerste beelden te zien. Wanneer denk jij dat we Metroid Prime 4 kunnen gaan verwachten? Laat het ons weten in de reacties!