Cyberpunk point-and-click titel Primordia komt naar de Switch

Ga op reis in een wereld waarin de mensheid niets anders dan een herinnering is...

Uitgever Wadjet Eye Games en ontwikkelaar Studios Primordia hebben aangekondigd dat Primordia binnenkort naar de Switch komt. Wie denkt deze titel te herkennen kan best wel eens gelijk hebben: het origineel komt alweer uit 2012. Toentertijd kwam het alleen naar Steam, waar het overigens zeer goed werd ontvangen. Binnenkort kunnen we het dus ook op de Switch spelen. De game staat gepland voor release op 2 maart. Hieronder kun je een trailer bekijken.

Primordia speelt zich af op een wereld waar de mensheid niets anders dan een vage herinnering is. Machines zijn de enige overblijfselen van een eeuwenoude beschaving, maar nu houden zelfs die ermee op. In deze wereld speel jij een android genaamd Horatio Nullbuild. Jij spendeert je dagen met het bestuderen van “The Book of Man” en het sparren met je sarcastische sidekick Crispin. Op een dag komt er echter een robot die de krachtbron steelt die jullie gebruiken om te overleven. Het avontuur dat jullie moeten ondernemen om deze kracht terug te krijgen zal eeuwenoude geheimen boven tafel brengen over de wereld, de mensheid en zelfs over Horatio zelf. Welk einde dit verhaal krijgt ligt aan de keuzes die je maakt en de paden die je bewandelt.