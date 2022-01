Two Point Campus komt op 17 mei naar de Switch

Ben jij er klaar voor om jouw eigen, knotsgekke campus te maken?

Na een succes met Two Point Hospital, heeft Two Point Studios vorig jaar haar nieuwe game aangekondigd: Two Point Campus. In Two Point Campus is het de bedoeling dat je jouw eigen campus maakt. Hierbij moet je niet alleen de gebouwen plaatsen, maar de omgeving is natuurlijk ook een belangrijke factor. Alles wat je plaatst beïnvloed het leven van de studenten! Het is natuurlijk wel belangrijk dat studenten bijvoorbeeld leren hoe ze een ridder kunnen zijn of hoe ze veel te grote gerechten zoals gigantische pizza’s kunnen maken. Daarnaast moet het studentenleven niet alleen maar in het teken staan van college’s; het studentenleven bestaat natuurlijk ook uit plezier. Lukt het jou om deze studenten de studententijd van hun leven te geven?

Hoewel er vorig jaar nog geen releasedatum bekend werd gemaakt, werd wel al bekend dat deze game dit jaar op pc en consoles zal verschijnen. Inmiddels heeft Two Point Studios ook een releasedatum voor haar nieuwe game bekendgemaakt: vanaf 17 mei kun je jouw eigen campus oprichten. De game zal een prijskaartje krijgen van €39,99 en zal zowel fysiek als digitaal uitgebracht worden. De fysieke editie zal een “Enrolment Edition” zijn, waarbij je niet alleen de game maar ook een plattegrond van de campus, een universitaire prospectus en wat DLC krijgt voor zowel Two Point Campus als Two Point Hospital. Ook kun je deze DLC krijgen als je de game digitaal vooruitbestelt, wat vanaf vandaag mogelijk is.

Benieuwd naar de nieuwe trailer van deze game? Bekijk deze dan snel hieronder.