Triangle Strategy komt met karaktertrailer

Dit is de tweede karakter- en verhaaltrailer in de reeks.

In maart 2022 maakt de nieuwe RPG Triangle Strategy van Square Enix eindelijk haar intrede op de Nintendo Switch. Door een schaarste aan zout en ijzer zijn drie naties in gevecht om deze grondstoffen te pakken te krijgen. Jouw verhaal kan naar aanleiding van jouw keuzes drie kanten op gaan: nut, moraal of vrijheid. Bij grote beslissingen zullen meerdere personages hun stem uitbrengen. Door de beslissingen die je maakt en de bondgenoten die je creëert, kan jij het lot bepalen van het continent Norzelia.



Er is een nieuwe karakter- en verhaaltrailer gedeeld waarin één van de karakters wordt uitgelicht. Dit is Frederica Aesfrost, een vrouw die altijd heeft geleefd om anderen gelukkig te houden. Ze zoekt naar waardigheid terwijl de oorlog in volle gang is. Of kiest ze toch voor de welvaart van een natie?