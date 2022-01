Pokémon Legends: Arceus geüpdatet naar versie 1.0.1

Kleine verbeteringen voor een groots spel.

Pokémon Legends: Arceus is geüpdatet naar versie 1.0.1. Dit is gedaan voorafgaand aan de release van het spel op vrijdag 28 januari. Het is slechts een kleine update die wat stabiliteitsverbeteringen en bugfixes maakt, maar alle kleine beetjes helpen. Er lijkt verder niks nieuws te zijn toegevoegd. Veel media hebben de afgelopen dagen al hun reviews van het spel vrijgegeven en de reactie is tot dusver enorm positief! Zeer binnenkort zullen we het allemaal zelf mogen ervaren. Kijk jij uit naar Pokémon Legends: Arceus? Ga je hem halen op de 28ste, of wacht je het liever nog wat langer af? Laat het ons weten in de reacties!