Unforeseen Incidents gameplay video

Een game over complotten en dodelijke virussen.

Interactief mysteriespel Unforeseen Incidents verschijnt morgen op de Switch. Om je alvast een voorproefje van de game te geven heeft YouTube-kanaal Handheld Players een video met gameplaybeelden online gezet. Hierin kun je het eerste half uur van de game bekijken. De video kun je hieronder bekijken.

Unforeseen Incidents gaat over een complot en een dodelijk virus. Een verhaal waar velen in deze turbulente tijd waarschijnlijk alvast rillingen van krijgen. Een klusjesman genaamd Harper is woonachtig in een kleine stadje. Op een dag vindt hij een stervende vrouw op straat. Dit is het begin van het grote complot dat hij wilt gaan onderzoeken. Een onbekende ziekte verspreidt zich door het hele land en alleen Harper kan dit grote mysterie oplossen.