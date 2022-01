Nieuwe handgetekende trailer OlliOlli World

Nog even en dan kunnen we los in de levendige wereld van Radland!

Nog twee weken en dan kunnen we aan de slag met OlliOlli World, het derde deel in de populaire skateboard franchise. Om iedereen tot die tijd zoet te houden hebben ontwikkelaar Roll7 en uitgever Private Division een nieuwe trailer online gezet. De trailer is geheel handgetekend, in een stijl die nog het meest doet denken aan Cartoon Network's Adventure Time. De trailer kun je hieronder bekijken. De game komt op 8 februari naar de Switch. OlliOlli World neemt je mee naar de levendige wereld Radland waar je kleurrijke personages zal ontmoeten. Dit alles doe je door trucjes op je skateboard uit te voeren. Onderweg zul je ook nog eens de mystieke skate goden tegenkomen. Tijdens het spelen zul je ook kunnen luisteren naar diverse IDM en Electronica achtergrondmuziek. Wij konden vorig jaar al even kennis maken met deze game. Benieuwd naar onze mening? Deze kun je hier teruglezen.