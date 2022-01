Kao the Kangaroo komt naar de Nintendo Switch

Kao the Kangaroo is terug van weggeweest!

Kun jij je de jonge Australische kangoeroe Kao nog voor je halen? Op 8 december 2000 maakte Kao the Kangaroo haar debuut op Windows en Dreamcast in Europa, maar ongeveer een jaar later kwam het spel ook naar de Game Boy Advance. In 2005 verscheen Kao the Kangaroo: Mystery of the Volcano en sindsdien hebben we nooit meer wat van de serie gehoord. Tot vorig jaar tenminste, want toen werd er door ontwikkelaar Tate Multimedia bekendgemaakt dat de serie weer in het leven wordt geblazen. Vandaag is er officeel aangekondigd dat het nieuwe Kao the Kangaroo-spel aankomende zomer ook naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Op een exacte releaseatum zullen we nog wel even moeten wachten.

Kao the Kangaroo is een kleurrijke 3D-platformer waarin je de kangoeroe Kao volgt die op avontuur gaat om zijn missende zusje te vinden. Tevens probeer je er ook achter te komen wat er met zijn vader is gebeurd. Echter is deze reis niet zonder gevaar, want er staan gevaarlijke vechtmeesters op je te wachten die vervloekt zijn. Daarom verzamel je verschillende voorwerpen en doe je jouw speciale boxhandschoenen aan met de hoop dat alles goed afloopt.

Ben je benieuwd naar Kao the Kangaroo? Bekijk dan onderstaande trailer.

Heb jij vroeger Kao the Kangaroo-spellen gespeeld en wat zijn jouw ervaringen? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!