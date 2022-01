Dynasty Warriors 9 Empires krijgt demoversie

De demoversie is vanaf vandaag gratis te downloaden in de Nintendo eShop.

Het is inmiddels al een tijdje geleden toen Dynasty Warriors 9 Empires in september 2020 werd aangekondigd voor Nintendo’s hybride console. Hoewel de Japanners eind vorig jaar al met de game aan de slag konden gaan moeten wij nog even wachten tot het 15 februari is. Gelukkig kunnen fans van de Dynasty Warriors-series vanaf vandaag al wel de gratis demoversie van het nieuwste deel uitproberen.

Net zoals de vorige Dynasty Warriors-spellen is het in dit nieuwe deel nog steeds de bedoeling om tegen hordes vijanden te vechten, maar dit keer worden er allerlei nieuwe strategische elementen aan de titel toegevoegd. Je zet jouw zwaard en strategie-skills in om het oude China te veroveren en bovendien zet je de beste units neer op de meest strategische punten. Hoe dan ook belooft Dynasty Warriors 9 Empires weer een heftig spektakel te worden.

Ga jij aan de slag met de demoversie? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!