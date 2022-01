Hisuian Starter evoluties geteased voor Pokémon Legends: Arceus

Hoe zullen ze eruitzien?

Er is toch nog één laatste trailer gedeeld voor Pokémon Legends: Arceus. De trailer laat allerlei nieuwe locaties en scenes zien die je tegen zult komen in de Hisui-regio. Op het einde van de trailer wordt er ook een tease gegeven voor de laatste evoluties van de Starters. We zien Dartrix, Quilava en Dewott in hun evolutie animatie, maar krijgen helaas niet te zien hoe hun evoluties eruitzien. Maar in ieder geval gaan Decidueye, Typhlosion en Samurott dus spannende nieuwe Hisuian Forms krijgen! We zullen niet lang meer hoeven wachten om ze in actie te zien. Op vrijdag 28 januari verschijnt Pokémon Legends: Arceus al in de winkel. Als je nog wat meer van het spel wilt zien, kan je ook nog de overzichtstrailer bekijken die gisteren is gedeeld.