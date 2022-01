[DN’s Five] De top 5 Switch-games om naar uit te kijken in 2022

Naar welke games kijken jullie dit jaar het meeste uit?

Tijd voor lijstjes! In DN’s Five schotel ik, en wellicht ook andere redactieleden, jullie met verschillende top 5 lijstjes voor. Volledig persoonsgebonden en er wordt niet namens de hele redactie gesproken. De perfecte plek voor de DN-redactie om zijn mening te geven dus.

Dit keer deel ik (Maarten) mijn top 5 Switch-games waar ik dit jaar het meest naar uitkijk. Welke dat zijn? Dat lees je in dit artikel. Deel vooral ook in de reacties naar welke Switch-games jullie dit jaar het meest uitkijken!

5. Sonic Frontiers

Vorig jaar werd er op de Game Awards een gloednieuwe Sonic-game genaamd Sonic Frontiers aangekondigd. Dit moet de allereerste open-wereld Sonic-game gaan worden. De wereld van de game doet met zijn grote groene grasveld een beetje denken aan dat van Zelda Breath of the Wild. Hij zal naar verwachting wel wat kleiner gaan worden. Sonic heeft de laatste jaren met games als Sonic Boom, Sonic Forces en in mindere maten Sonic Lost World de plank flink mis geslagen.

Het is dan ook te hopen dat ontwikkelaar Sonic Team de tijd en de moeite neemt om Sonic Frontiers dan ook echt goed af te maken en te perfectioneren. Want hoe gaaf is een open wereld die je volledig kan verkennen en waar je tegelijkertijd razendsnel doorheen kunt gaan? Zoals we gewend zijn van de Sonic-games.

Aan de andere kant maak ik mij om dit gameplay-aspect ook een klein beetje zorgen. Sonic-games zijn meestal het leukst wanneer de levels strak geregisseerd zijn en wanneer je op een recordtempo door alle voorzieningen van het level rent en op rails grindt. Deze aanpak werkt het best in een lineair format, waarbij de maker precies bepaalt welke route de speler aflegt en wat er ondertussen allemaal op de achtergrond gebeurt tijdens het doorspitten van de levels. Als ze hier een goede balans in weten te vinden dan wordt Frontiers de beste Sonic-game in een hele lange tijd!

4. Splatoon 3

Splatoon 1 en 2 zijn twee van mijn meest gespeelde Nintendo-games op de Wii U en de Switch. De combinatie van third-person shooter-actie en zwemmend zo snel mogelijk van A naar B proberen te komen vind ik heerlijk. De gameplay van Splatoon heeft daarmee een totaal andere flow dan zijn genregenoten. Splatoon 3 wordt de tweede Splatoon-game op de Switch en op basis van de eerste beelden lijkt het erop dat de singleplayer met zijn western-thema wat meer open zal worden. Het is te hopen dat de game hierin heeft afgekeken bij de Octo-expansion en dat er wat meer platformuitdagingen voorbij gaan komen.

Verder lijkt het spel buiten de toevoeging van wat nieuwe wapens om wat meer van hetzelfde te gaan worden. Hoewel ik Splatoon fantastisch vind is dit ook de reden dat de game niet hoger op deze lijst is geëindigd. Ik vraag mij af wat ze met een tweede Splatoon-game op de Switch kunnen doen, dat ze nog niet met Splatoon 2 hebben gedaan. Of wat ze via een simpele update of DLC ala Octo-expansion aan die game kunnen toevoegen. Ik hoop dat we daar snel achter gaan komen in bijvoorbeeld een Nintendo Direct.

Als ik zelf een paar suggesties mocht doen: stop er een makkelijk invite-systeem in. Momenteel is dit alleen goed geregeld gedurende splatfests en ranked-matches. In normale gevechten wisselen de spelers met wie je speelt steeds van jouw team naar die van de tegenpartij en andersom. Ik wil ten allen tijde met een vast team kunnen spelen. En stop met bepaalde spel-modussen als Salmon run tijdgebonden maken.

3. Kirby en de Vergeten Wereld

Over Kirby Star Allies uit 2018 was ik persoonlijk niet echt te spreken. Hoewel de game er grafisch gezien erg mooi uitzag was de gameplay veel te makkelijk. Je werd letterlijk aan het handje door de levels meegenomen. De game deed weinig nieuws en de speelduur was ook nog eens bizar kort. Toen Kirby en de Vergeten Wereld werd aangekondigd tijdens de Nintendo Direct van september vorig jaar werd ik daar toch erg enthousiast van! Na jaren 2D Kirby-games te hebben gespeeld, maken ze hiermee dan eindelijk de overstap naar 3D!

Op basis van de trailer lijkt het erop dat de game zich afspeelt in een begroeide post-apocalyptische wereld. Iets dat we nog niet eerder hebben gezien in andere Kirby-Games. Hier zul je dan weer doorheen kunnen vliegen en gebruik maken van je welbekende copy-abillities. De wereld van de game ziet er echt schitterend uit en ik kan niet wachten om te zien wat de derde dimensie allemaal aan de welbekende Kirby-gameplay gaat toevoegen. De game komt op 25 maart al uit, dus we hoeven er gelukkig niet lang meer op te wachten. Bekijk de meest recente trailer nogmaals hieronder!

2. Mario + Rabbids Sparks of Hope

Mario + Rabbids Kingdom Battle was één van de meest verassende Switch-games van 2017. Het idee van een cross-over tussen Mario en Ubisoft’s Rabbids-franchise leek in eerste instantie raar, maar heeft uiteindelijk fantastisch uitgepakt. De turn-based strategy gameplay werkte uitstekend. Het systeem was simpel van opzet, maar bood tegelijkertijd ook de juiste mate van diepgang. De game was daarmee niet te makkelijk, maar bij lange na ook weer niet zo uitdagend als bijvoorbeeld een X-com.

Met Sparks of Hope halen ze het Grid-systeem uit de originele game weg. Dit houdt in dat je overal vrij naartoe kunt lopen. Waar de rabbids in de eerste game naar het Mushroom kingdom gingen, reizen de knettergekke konijnen nu naar de ruimte. Hierdoor zullen er ook veel Mario Galaxy-invloeden in de game worden meegenomen en worden Rosalina en Rabbid Rosalina speelbaar.

In tegenstelling tot Kingdom Battle wordt dit vervolg ook een stuk minder lineair. Iedere planeet is een volledig open gebied, die je op jouw eigen manier kunt verkennen. Wanneer de game zal verschijnen weten we nog niet. Maar tegen de tijd dat het zover is sta ik al in de startblokken om er mee los te gaan!

1. Zelda Breath of the Wild 2

Hoe kon ik dan weer een andere game op de nummer 1 positie zetten dan het vervolg op de legendarische Zelda- game: Breath of the Wild? Deze game wist in 2017 niet alleen de Zelda-franchise, maar ook het hele open wereld-genre compleet op zijn kop te zetten! Niet alleen zag de wereld er fenomenaal mooi uit. Bijna alles in die wereld was (multi)functioneel. Bergen beklimmen, gliden, snowboarden, jezelf afschieten op een rots of een soort luchtschip bouwen met objecten die je in de wereld vind. Het kon allemaal in BOTW. De game is zelfs zo groots en uitgebreid dat er door speedrunners en gamers nog steeds nieuwe dingen in worden ontdekt. Om die reden ben ik ook heel benieuwd welke nieuwe spelmechanieken ze in deel 2 allemaal gaan verwerken.

Op basis van de trailers kunnen we al stellen dat tijdmanipulatie een belangrijke rol zal gaan spelen. Daarbuiten zien we ook dat de wereld van de game de lucht in gaat. Wellicht worden er daarmee ook wat invloeden van Skyward Sword meegenomen. Misschien brengen ze zelfs de loftwings terug. Als er iets minder was in Breath of the Wild, ten opzichte van andere Zelda-games, dan waren dat de dungeons. Waar eerdere Zelda-games daar thema’s in hadden zoals water, vuur of bos leken alle dungeons in Breath of the Wild precies hetzelfde. Daarnaast viel het non-lineaire aspect, waarbij je de dungeon moest kantelen met je Sheikah Slate, ook niet bij iedereen in de smaak. Hopelijk brengt Breath of the Wild 2 de oude dungeon-formule weer terug. We weten natuurlijk nog niet zeker of Breath of the Wild 2 dit jaar zal verschijnen. Mocht dit zo zijn dan wordt het ongetwijfeld weer een game of the year kandidaat!