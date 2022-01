Aztech Forgotten Gods komt op 10 maart uit op de Switch

Je kan binnenkort aan de slag met dit actie-avonturenspel!

In april 2021 werd het actie-avonturenspel Aztecs Forgotten Gods aangekondigd voor Nintendo’s hybride console. Na wat vertraging heeft ontwikkelaar Lienzo vandaag de releasedatum aangekondigd. Deze titel zal op 10 maart eindelijk verschijnen. Daarbij heeft het YouTube-kanaal Lienzo Mx ook een nieuwe trailer gedeeld. Bekijk deze onderaan dit artikel.



Aztech Forgotten Gods speelt zich af in de Azteekse hoofdstad Tenochtitlan. Deze stad is in de loop der tijd uitgegroeid tot een enorme stenen metropolis. Hij is ook zijn tijd ver vooruit terwijl het daarnaast oude culturele waardes behouden heeft. Alleen de Azteekse goden zijn in de loop der tijd in de vergetelheid geraakt. Wanneer Achtli en haar moeder Nantsin langskomen, verandert dit. Ze zijn op zoek naar eeuwenoude kennis, die de wereld kan verbeteren. Tijdens een onofficiële opgraving ontwaken ze echter per ongeluk een stenen kolossus. Deze is helaas wel gebrand op het vernietigen van alles dat hij tegenkomt. Daarom ben jij als Achtli genoodzaakt om enorme monsters te bevechten, terwijl je tegen de muren oprent en andere coole moves doet.