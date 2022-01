Nieuwe overzichtstrailer Pokémon Legends: Arceus

Je avontuur in de Hisui-regio begint binnenkort!

The Pokémon Company heeft een nieuwe overzichtstrailer gedeeld voor Pokémon Legends: Arceus. De trailer geeft een overzicht van enkele gameplayelementen van het spel. Het toont allerlei landschappen van de Hisui-regio en de verschillende Pokémon die je er kunt vinden. Je doel in Pokémon Legends: Arceus is om de allereerste Pokédex van de regio te maken. Je zult dus al je vaardigheden moeten toepassen om alle Pokémon in de regio te vangen. Sommige Pokémon zijn agressief en zullen je aanvallen, maar anderen zijn schuw en rennen weg als ze je opmerken. In je thuisbasis Jubilife Village kan je voorbereidingen treffen voor je onderzoeksmissies. Ook kan je sidequests aanvaarden en je player character personaliseren.

Een van de spannendste scenario’s in het spel zijn de gevechten tegen imposante Noble Pokémon. Ook kan je de Hisui-regio op een hele andere manier verkennen als je hulp krijgt van speciale Pokémon als Wyrdeer en Basculegion. Om het spel in actie te zien, kan je het beste gewoon de overzichtstrailer bekijken. Het geeft kort en bondig weer wat je te wachten staat wanneer je aan je avontuur in de Hisui-regio begint. Pokémon Legends: Arceus wordt uitgegeven op vrijdag 28 januari, dus het is al bijna zover. Ga jij vrijdag Pokémon Legends: Arceus spelen? Welke Starter Pokémon ga je kiezen? En welke Pokémon ben je van plan aan je team toe te voegen in de Hisui-regio? Laat het ons weten in de reacties!