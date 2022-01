[Review] Kansei: The Second Turn HD – Een spannende visual novel

Los een spannende moordzaak op in het vervolg op Jisei: The First Case HD!

Uitgever Ratalaika Games en ontwikkelaar SakeVisual hebben het vervolg op Jisei: The First Case HD naar de Nintendo Switch gebracht. Het vervolg, genaamd Kansei: The Second Turn HD, gaat verder met het verhaal waar het gebleven was in Jisei. Deze visual novels zijn zo’n tien jaar geleden voor het eerst uitgegeven voor de pc. Zal Kansei nog een interessante visual novel zijn of voelt het enorm verouderd aan? Je leest het in onze review.

Een spannende moordzaak

Kansei: The Second Turn HD is een visual novel waarin je een moordzaak moet oplossen. Omdat het een visual novel is, draait de game natuurlijk vooral om het lezen van vele teksten. Tussendoor zal je soms wat dingen moeten doen en keuzes maken, maar daarover later meer. Aangezien Kansei een vervolg is op Jisei: The First Case HD gaat het verhaal verder waar de vorige game geëindigd is. Ook de hoofdpersonages uit Jisei keren terug in deze titel. Daarom is het wel aan te raden om eerst Jisei te spelen en dan pas Kansei. Ik zal in deze review niet uitvoerig ingaan op het verhaal van beide games, zodat iedereen dat zelf kan ontdekken. Kansei start zo’n 24 uur na het oplossen van de moordzaak in Jisei. Jij speelt als een naamloze jongeman met krachten. Zijn gave heet een kansei, het voelen van andermans emoties. Hij is namelijk in staat de dood van elk lichaam dat hij aanraakt opnieuw te beleven. Alleen is gebleken in de vorige game dat hij niet de enige is met een gave. Hij sluit zich in Kansei aan bij een groepje kinderen die elk ook een gave hebben. Van een van hen krijgt hij in het begin de bijnaam Kangei, wat een speling is op kansei. In het vervolg zal ik dus naar hem verwijzen met de naam Kangei.



Onderzoeken en ondervragen

Het interessante verhaal start wanneer het groepje aankomt bij een man, die te maken had met de vorige moordzaak. Deze man blijkt te zijn vermoord en nu moet Kangei met het rare groepje kinderen de zaak oplossen. Om de moordzaak op te lossen moet je, als Kangei, plekken onderzoeken om aanwijzingen te vinden. Zo moet je allerlei voorwerpen aanklikken tot je iets nuttigs hebt gevonden. Dit werkt zeer soepel en prettig. Op deze manier speel je weer nieuwe dialoogopties vrij met personages. Vaak zal je zelf moeten kiezen tussen een aantal opties wat je gaat vragen aan die persoon. Afhankelijk van wat je vraagt, krijg je wel of geen nuttige informatie. Daarbij zal je ook moeten kiezen of je wel graag alle informatie gaat delen met alle leden van jouw groepje. De gaves, die ze hebben, kunnen het jou ook enorm lastig maken en daarom is het niet altijd aan te raden om alles maar klakkeloos te delen. Dat heb ik zelf ook goed kunnen merken tijdens het spelen. Dat maakt het daardoor wel leuk, omdat je wel goed moet nadenken over welke keuze je maakt. De gevolgen kunnen groot zijn, dus denk goed na over wat je kiest. Meer ga ik er niet over zeggen, omdat ik dan te veel over dit spannende verhaal verklap.



Ik heb me persoonlijk enorm vermaakt met het verhaal. Door alle keuzes die je moet maken, heb je ook echt het gevoel invloed te hebben op het verloop van de zaak. Helaas bleken niet alle keuzes zo even handig, maar dan kan je altijd het verhaal weer opnieuw spelen.



Keuzemogelijkheden

Aangezien er zoveel keuzemogelijkheden zijn viel het al te verwachten, maar er zijn dus meerdere eindes. Het enige wat onhandig kan zijn is dat je het verhaal meerdere keren moet spelen, met andere keuzes, om alle eindes te kunnen zien. Pas wanneer je alle eindes ziet, krijg je alle informatie over het overkoepelende verhaal. Er is namelijk naast de moordzaak ook nog een overkoepelend verhaal dat al startte in Jisei en pas zal eindigen in het derde deel Yousei: The Third Investigation. Het zou mooi zijn als ook Yousei in de toekomst zal verschijnen op de Nintendo Switch. Wat ik dan nog wel een nadeel vind voor sommige mensen, is dat je steeds het hele verhaal weer door moet spelen om een andere keuze te maken in de game voor een ander einde. Ik kan begrijpen dat niet iedereen behoefte heeft om zo’n game meerdere keren te spelen voor alle eindes. Daarnaast is het ook zo dat je pas na alle eindes de epiloog vrijspeelt, dus je mist wel een aardig stuk als je het maar één keer speelt.

De prijs van deze Kansei is slechts €7,99 en je kan uit de game toch 5 tot 8 uur speeltijd uithalen als je voor alle eindes wil gaan. Het is dus geen hele lange visual novel. Doordat het verhaal wel enorm interessant is en het veel charme heeft, is het een zeer goede game voor die prijs.



Audiovisueel

Visueel is Kansei zeer goed uitgewerkt. De personages zien er prachtig uit en de stijl past weer bij de persoonlijkheid van die personages. Daarbij is ook de achtergrond voldoende voor wat het moet doen. Het kan soms vrij simpeltjes lijken, maar je ziet altijd wat het moet voorstellen. Wat ik enorm prettig vind, is dat alle personages op Kangei na voice acting hebben. Daardoor wordt het spel een stuk levendiger, omdat het een personage een eigen karakter geeft. Interessant is dat juist het hoofdpersonage geen stem heeft gekregen, waardoor ik er mijn eigen draai aan kon geven. Op die manier is het makkelijker om me in te leven in wat hij beleeft. Voor mij is dit dus ook een enorm pluspunt. Daarnaast wordt er ook goed gebruik gemaakt van de muziek. De muziek past bij de sfeer en is op momenten ook vrij spannend waardoor het aansluit op wat er gebeurt in het verhaal. Al met al is het audiovisueel zeer geslaagd.

Conclusie

Kansei: The Second Turn HD is een zeer goed vervolg op Jisei: The First Case HD. Het heeft een spannende moordzaak en zet het overkoepelende verhaal wat in Jisei was gestart goed door. Door de meerdere eindes is het nodig om de game opnieuw te spelen wat niet voor iedereen geschikt. Zeker aangezien je pas na alle eindes alle informatie over het verhaal hebt. De gameplay met het verkennen, het ondervragen en het kiezen of je iemand vertrouwt maken deze game zeer solide. Daarbij maken dan ook nog de voice acting, de prachtige beelden en passend muziek het plaatje af. Het voelt dus absoluut niet verouderd aan. Dit alles voor slechts €7,99 maakt het een echte aanrader voor mensen die wel van een moordzaak houden!



+ Spannend verhaal

+ Meerdere eindes

+ Audiovisueel uitstekend

– Het opnieuw spelen van de game voor een ander einde kan saai zijn

DN-Score: 7,8