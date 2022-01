Kaartverkoop voor nieuwe Heroes Made in Asia begonnen

In de lente is het weer tijd voor een nieuwe editie van Heroes Made in Asia.

In de lente is het weer tijd voor een nieuwe editie van Heroes Made in Asia. De evenementenhal in Gorinchem staat in het weekend van 7 en 8 mei volledig in het teken van Aziatische popcultuur. Denk bijvoorbeeld aan anime, cosplay of eet je buik rond met Aziatisch streetfood. In deze tweede editie wordt het evenement uitgebreid met een nieuw gedeelte: K-pop Heroes. Daar kan je allerlei K-pop songs meezingen en meedansen. Wij waren aanwezig op de eerste editie en waren erg positief. Hier kun je onze bevindingen lezen.

Tickets voor Heroes Made in Asia zijn hier te koop.