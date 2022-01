Alpaca Ball: Allstars krijgt gratis update in het teken van Lunar New Year

Er is onder andere een nieuw level toegevoegd!

Vandaag hebben ontwikkelaar Salt Castle Studio en uitgever Leoful bekendgemaakt dat Alpaca Ball: Allstars weer een gratis update gaat krijgen. Het partyspel heeft sinds de lancering op 15 oktober al meerdere gratis updates mogen ontvangen en vandaag is het wéér raak. Vanaf vandaag kunnen Switch-bezitters namelijk aan de slag met een level die helemaal in het teken staat van Lunar New Year en dit terwijl de alpaca’s daar goed op gekleed zijn. Het is namelijk ook mogelijk om je alpaca een leuk kapsel te geven of aan te kleden met een hoedje.







Alpaca Ball: Allstars is een wat chaotisch, maar vermakelijk spelletje waarin je kunt voetballen met alpaca’s! Je kunt het dier personaliseren met verschillende voorwerpen zoals hoeden, brillen, kapsels en zelfs kleurrijke patronen. De titel is alleen te spelen, maar om de game nog vermakelijker te maken hebben de makers ook een lokale multiplayer-modus toegevoegd. In deze modus kun je met wel acht spelers voetballen op het veld.