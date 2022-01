Youtubers Life 2 krijgt een fysieke release

De game zal komende maand al fysiek uitkomen voor €29,99.

Youtubers Life 2 kwam afgelopen jaar uit en is een vervolg op het in 2016 uitgebrachte Youtubers Life. In deze game staat jouw leven in het teken van YouTube. Jij bent namelijk een content creator en hebt als doel om de grootste YouTuber te worden. Dit gaat echter niet vanzelf, je moet er dan ook behoorlijk wat voor doen. Zo zul je aan het begin van je YouTube-carrière nog niet genoeg geld hebben om allerlei spullen te kopen, dus je zult hiervoor keihard moeten werken. Daarnaast zul je ook nog al jouw social media kanalen moeten onderhouden, je zult contact hebben met je fans, maar je hebt ook nog het normale leven wat doorgaat. Heb jij het in je om dit hectische leven te leiden?

Hoewel Youtubers Life 2 vorig jaar al uitkwam, is de game toen alleen digitaal uitgekomen. Daar zal nu echter verandering in komen. Youtubers Life 2 krijgt namelijk ook een fysieke editie. Dit fysieke exemplaar is vanaf 8 februari verkrijgbaar voor €29,99, wat ook nog eens €10,00 goedkoper is dan de prijs in de eShop. Ben jij benieuwd wat wij van deze game vinden? Lees Vera haar review dan hier.