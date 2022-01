TASOMACHI: Behind the Twilight verschijnt in april op de Nintendo Switch

Ga eind april aan de slag met het verkennen van een mysterieus dropje.

Afgelopen jaar werd er in juni aangekondigd dat TASOMACHI: Behind the Twilight naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Echter was een releasedatum op dat moment nog onbekend, maar deze hebben ontwikkelaar Orbital en uitgever Playism vandaag naar buiten gebracht. Switch-bezitters kunnen namelijk vanaf 28 april aan de slag met het actie-avonturenspel.

In TASOMACHI: Behind the Twilight volg je het avontuur van een meisje genaamd Yukumo. Nadat haar luchtschip het heeft begeven besluit ze een dorpje te verkennen om opzoek te gaan naar onderdelen. Echter komt ze er al snel achter dat er geen normale mensen meer in dit mysterieuze dropje wonen. Wat zal er precies gebeurd zijn?

Ben je benieuwd geworden naar TASOMACHI: Behind the Twilight? Bekijk dan onderstaande trailer.