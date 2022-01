[Release Radar] Games om naar uit te kijken in week 4

Vera duikt elke week voor je in de aankomende releases en maakt een leuke selectie!

Uit de veelal grote hoeveelheid releases maakt zij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Ook deze week zijn er weer verschillende titels voor je op een rijtje gezet, welke aankomende week uitkomen.

Unforeseen Incidents

Verschijnt op: 27 januari 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Unforeseen Incidents gaat over een complot en een dodelijk virus, een verhaal waar velen in deze turbulente tijd waarschijnlijk alvast rillingen van krijgen. Een klusjesman genaamd Harper is woonachtig in een kleine stadje. Op een dag vindt hij een stervende vrouw op straat, het begin van het grote complot die hij wilt gaan onderzoeken. Een onbekende ziekte verspreid zich door het hele land en alleen Harper kan dit grote mysterie oplossen. Heb je al genoeg van pandemieën, of kan jij dit verhaal wel aan? Unforeseen Incidents is vanaf aanstaande donderdag beschikbaar in de eShop.

Serin Fate

Verschijnt op: 27 januari 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €16,79

Ontdek een wereld met een rijk verhaal, unieke mogelijkheden en gevaarlijke monsters! In Serin Fate ga je op avontuur met jouw magische krachten, de wereld barst van de monsters en deze moet je allemaal verslaan om de Fate Stone te pakken te krijgen. Kijk in elke hoek, verzameln ingrediënten, train jezelf om jouw magie beter te kunnen gebruiken en maak nieuwe spullen die je onderweg nodig zult hebben.

Pokémon Legends: Arceus

Verschijnt op: 28 januari 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Het is bijna zo ver, fans van over de hele wereld kijken al maanden naar deze open world game van Pokémon uit. Pokémon Legends: Arceus is vanaf 28 januari verkrijgbaar in de eShop. Het avontuur brengt je dit keer naar Sinnoh, waar je Pokémon observeert, vangt en traint. Het is een combinatie van de Pokémon spellen die we gewend zijn met nieuwe actie- en RPG-elementen. Ben jij er klaar voor? Wij wel!