Video vergelijkt verschillende versies Banjo-Kazooie

Benieuwd op welk platform de game er het best uitziet?

Banjo-Kazooie is sinds gisteren te spelen op de Nintendo Switch via het Nintendo Switch Online + uitbreidingspakket lidmaatschap. Het is voor het eerst sinds 24 jaar dat de game weer op een Nintendo platform verscheen, dus hoog tijd om eens naar de verschillen per platform te kijken. Dat zal YouTube-kanaal GameXplain misschien gedacht hebben, want die hebben precies zo’n video online gezet. Hierin worden de N64-versie uit 1998, de Xbox-versie uit 2008 en de Switch-versie met elkaar vergeleken. Benieuwd welke er als “mooist” uit de bus komt? Hieronder kun je de video bekijken!

In Banjo-Kazooie ga je op pad met een nogal ongewoon paar. De beer Banjo en een Breegull die Kazooie heet. Nadat een boze heks Banjo’s zus Tooty ontvoerd gaan de twee op pad om haar terug te krijgen, waarbij ze hun gecombineerde vaardigheden moeten gebruiken om de vele obstakels te overwinnen.