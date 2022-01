Horrorgame Underworld Dreams: The False King onderweg naar de Switch

Zin in meer psychologische horror op je Switch?

Uitgever Skystone Games en ontwikkelaar Drop of Pixel hebben aangekondigd dat hun first-person horrorgame Underworld Dreams: The False King naar de Switch komt. Het is het eerste deel in een aankomende collectie horrorgames genaamd Underworld Dreams. Dit deel is gebaseerd op werken van HP Lovecraft en Robert W. Chambers’ The King in Yellow. Een precieze releasedatum is er nog niet, al moet de game deze lente nog verschijnen. Hieronder kun je een trailer bekijken.

Underworld Dreams: The False King is een first-person horrorgame. Het combineert avontuur, gevechten en intense puzzels om een unieke psychologische thriller te maken. Aangezien het veel inspiratie weghaalt bij HP Lovecraft en andere soortgelijke horrorverhalen weet je dat dit niet is voor mensen die snel bang zijn! Jouw keuzes en overgebleven geestelijke gezondheid zijn daarnaast bepalend voor het verhaal, welke meerdere eindes heeft.