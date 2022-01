Puzzel platform-game What lies in the Multiverse komt in maart naar de Switch

Reis door verschillende universums om puzzels op te lossen en platform-uitdagingen te overwinnen!

What Lies in the Multiverse is een nieuwe puzzel, platform-game waarin je met één druk op de knop door verschillende universums reist. Dit doe je om puzzels op te lossen en platform-uitdagingen te overwinnen. Zo kun je bijvoorbeeld vijanden in vrienden veranderen, muren in tunnels en kliffen in bruggen. What Lies in the Multiverse is de eerste game van Studio Voyager, een team van maar twee personen. Voor de release werken ze samen met ontwikkelaar IguanaBee en de Poolse-uitgever Untold Tales. De game zal op 4 maart verschijnen op de Playstation 4, Xbox One en de Nintendo Switch. Bekijk de trailer van de game hieronder: