Releasedatum van fysieke editie GTA: The Trilogy – The Definitive Edition bekend

Ga op een vakantie met een vleugje nostalgie in San Andreas, Vice City of Liberty City terwijl je thuis op je bank zit!

De fysieke versie van GTA: The Trilogy – The Definitive Edition komt eraan. Op 11 februari kun je jouw fysieke kopie halen van deze trilogie. Dit is geweldig nieuws voor de fysieke collectors onder ons, of voor de mensen die een stukje nostalgie naar huis willen nemen. Het originele plan was overigens om de fysieke editie in december in de winkels te laten verschijnen. Helaas werden deze plannen vertraagd, maar in februari kun je deze alsnog krijgen.

Let er wel op dat niet alle data van het spel op het ene kaartje past. Zodra je hem opstart moet je namelijk nog een stuk van het spel downloaden. In GTA: The Trilogy – The Definitive Edition hebben drie GTA-titels van het verleden een nieuw lakje verf gekregen. Toch kreeg het spel heel veel kritiek en waren de recensies veelal niet erg lovend. Het blijft echter een prima optie voor de mensen die deze klassiekers onderweg willen spelen.

De drie spellen die in deze collectie zitten zijn: Liberty City, Vice City en San Andreas. Ga jij de fysieke kopie halen van dit spel? Laat het ons weten in de reactie hieronder!