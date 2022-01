Windjammers 2 krijgt geanimeerde launchtrailer

Word jij de nieuwe wereldkampioen frisbee?

Windjammers 2 is vanaf vandaag beschikbaar op de Nintendo Switch. We zaten al even te wachten op het vervolg van de populaire sportgame, dus om dit te vieren heeft Dotemu een launchtrailer online gezet. Deze is volledig geanimeerd en introduceert enkele personages. Je kunt hem hieronder bekijken.

Windjammers 2 is het vervolg op populaire game Windjammers, een game uit 1994. In beide games speel je Frisbee, waarbij je probeert de frisbee in het doel van de tegenstander te gooien. Je tegenstander probeert dit natuurlijk tegen te houden en de verschillende personages hebben allemaal zo hun eigen manier waarop ze dat doen. Met nieuwe moves, lokale en online multiplayer en een complete arcade ervaring zijn er genoeg manieren om je tegenstanders in te maken!