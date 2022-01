Switch-versie van Life is Strange remastered collection is uitgesteld

De versies hebben iets meer tijd nodig

Vorig jaar werd er een remastered collectie van de populaire Life is Strange franchise aangekondigd. De collectie bevat opgepoetste versies van de allereerste Life is Strange en de prequel Life is Strange: Before the Storm. De games zouden eerder op 30 september 2021 al uitkomen, maar werd later uitgesteld tot 1 februari. Op deze datum komt de collectie nog steeds naar de Playstation, Xbox, PC en Google Stadia. Een specifieke reden waarom de Switch-versie wat langer op zich laat wachten ontbreekt, maar volgens ontwikkelaar Deck Nine hebben ze: ” wat meer tijd nodig voor ze klaar zijn”.

An update from the Life is Strange team pic.twitter.com/gLx8uK0e4v — Life is Strange (@LifeIsStrange) January 20, 2022

Wanneer of in welke periode ze nu wel naar de Switch komen is helaas nog niet bekend. Om de pijn wat te verzachten kun je in de tussentijd Life is Strange True Colors misschien nog een keer doorspelen. Lees hier wat onze Vera van dit laatste deel vond. Kijk jij uit naar de verbeterde versies van de eerste twee Life is Strange games? Laat het weten in de reacties.