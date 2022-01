Super Rare Games gaat games publishen met Super Rare Originals

Een flinke stap voor Super Rare. Ze gaan namelijk games publishen.

Super Rare Games, een bedrijf wat tot nu toe eigenlijk alleen gelimiteerde releases uitbracht, is een indie publishing label begonnen. Het label, Super Rare Originals zal zich focussen op allerlei soorten spellen waar het Super Rare team gepassioneerd over is. In tegenstelling tot hun fysieke spellen zijn de games niet alleen voor de Switch, maar verschijnen ze ook op andere platformen en Steam.

Het is de volgende stap in de evolutie van een bedrijf wat altijd gaf om indies kansen te geven die in de enorm competitieve game-industrie niet altijd te vinden zijn. Super Rare zal alleen games uitgeven die ze zelf gaaf vinden en voor hun zal break-even al een succes zijn. Het hoofddoel van Originals is dan ook om de koude onpersoonlijke trends in de industrie te doorbreken. George Perkins, de oprichter van Super Rare is dan ook razend enthousiast over de toevoeging van Originals.



Everyone at Super Rare Games has always been obsessed with the art of making games and we are in awe of the indie developers who continue to fill our lives with pure works of art. We want to help rebalance the power structure in the indie publishing structure in developer’s favour and improve the current ecosystem around games publishing. We only work on games we ourselves cannot wait to play and we are honoured to be able to work with some of the most talented individuals in the games space. George Perkins- Super Rare Games Founder (and Head of Doing Stuff)

Vanwege de aankondiging van het publishing label heeft Super Rare Originals al vijf aankomende titels die onder het label vallen aangekondigd. Het kan zijn dat je sommige namen al kent, maar tot nu toe hadden die dus nog geen publisher. Releasedata zijn nog niet bekend, maar Super Rare wist in elk geval te zeggen dat details van één van de titels erg snel komen.

Grapple Dog

Post Void

The Gecko Gods

Lone Ruin

Completely Stretchy

Fysiek blijft een kernpunt

Elk van deze vijf titels is een compleet andere ervaring en stijl en laat zien dat Super Rare Originals geeft om unieke titels. Op de vraag of we spellen van de Originals kunnen verwachten in de fysieke vorm hadden ze het volgende te melden.

While Originals is a digital PC/console publisher, and we have no specifics to announce regarding physical releases right now… well, I’ll just say we publish other people’s games to make sure they’re preserved and physical, and that games staying digital-only is not something we’re cool with. So make of that what you will. Ryan Brown – Super Rare Games PR

Al deze veranderingen houden echter niet in dat Super Rare stopt met fysieke spellen. Ook zullen ze hier niet in minderen. Volgens het bedrijf blijft hun hoofdmissie de preservatie van games en zal Super Rare games de kern van hun bedrijfsvoering blijven. Ze verwachten dat er wel wat overlap zal komen, maar dat ze vooral indies op alle vlakken willen ondersteunen.

Hoewel de gelimiteerde spellen tot nu toe eigenlijk Switch-games waren, zullen de Originals op meerdere platformen verschijnen. Toen wij aan Super Rare vroegen waarom deze keuze is gemaakt en wat dit betekende voor hun Switch support werd ons verteld dat we ons geen zorgen hoeven te maken. De Switch blijft een key platform voor Super Rare. Ze wilden echter voor Originals in elk geval zo veel mogelijk platformen benaderen.