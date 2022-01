[Review] Headland – Gebruik je fantasie!

Kan jij alle fantasiescherven terugvinden?

Northplay heeft op 13 januari het spelletje Headland uitgebracht op de Nintendo Switch. Een kleurrijke 3D-platformer waar jouw fantasie het belangrijkste wapen is! Duik mee in deze denkbeeldige wereld en lees wat Daily Nintendo van deze fantasiewereld vindt.

Welkom in Headland!

Headland start in de kinderkamer van de hoofdrolspeler: een blonde jongen met een grote verbeelding. Zijn speelgoedrobot geeft aan dat er iets mis is, zijn fantasiekern verdwijnt namelijk! Hier start het grote avontuur van Headland. Via een portaal verdwijnt de jongen, genaamd Nor, naar zijn verbeelding. Dit is waar het spel start. Tot het einde van het spel ben je eigenlijk ook enkel in zijn fantasie en niet in de echte wereld van de jongen. Het doel: om de scherven van de kern van de robot terug te krijgen!

Het schip

Al snel beland je op het schip van de robot en zijn robotvriend. Hier zijn verschillende dingen te doen: wanneer het hoofdpersonage aankomt op het schip staat hij op het plateau waar de verloren scherven naartoe moeten. Verder is er een plek om het vechten te oefenen en daardoor XP te verdienen en een hoger level te krijgen, dit kan je doen wanneer je sleutels hebt gevonden. De plek bestaat uit drie deuren met elk een eigen kleur. De sleutels kan je regelmatig vinden in de levels, waardoor je dus vaker kan oefenen. Een training houdt in dat je meerdere rondes tegenstanders krijgt die je allemaal uit de weg moet ruimen: een fijne boost voor je experience points!



Daarnaast is er een plek op de boot waar wapens te koop zijn en waar ze te upgraden zijn. Er worden steeds meer wapens verkrijgbaar tijdens de voortgang in het spel zelf. Hiervoor verzamel je hout, steen en goud. Daarnaast is er een mogelijkheid om lampjes te verzamelen waarmee gekozen kan worden voor extra leven of sterker worden. Bij het stuur van het schip is de wereldmap te vinden waar het échte spel zich afspeelt.

Vechten maar!

In de wereldmap zijn verschillende levels waar je ‘in’ kan springen, daarvan hebben sommige een stukje fantasiekern die de robot kwijt is geraakt. Deze krijg je na het uitspelen van dat specifieke level. Ook zijn er nog andere levels, die weliswaar veel op elkaar lijken maar toch allemaal hun eigen ‘verhaal’ hebben. In zo’n level moet je vooral veel vechten tegen hordes tegenstanders. Alle tegenstanders hebben een andere manier van aanvallen die je snel door moet hebben wil je niet dat ze je verslaan. Ook hebben de meeste levels geheimen: een geheime doorgang of een geheime ruimte. Het is niet nodig om deze allemaal te vinden, maar het geeft natuurlijk wel een extra uitdaging. Na elk level beland je weer met een enorm kanon op de thuisbasis: het schip.

Grappig, maar kort

Hoewel Headland echt een leuke game is, ben je er wel binnen vier uur doorheen of vijf uur als je het spel 100% wilt uitspelen. Toch is het best een grappig spel: er is veel kleur, lekker veel actie en hier en daar de nodige uitdaging. Er zijn verschillende personages en tegenstanders zodat er wat meer afwisseling is in het spel. De achtergrondmuziek en gesprekken (via tekstwolkjes) zijn vrij neutraal en niet erg bijzonder, maar dit is niet storend.

Conclusie

Headland is erg leuk verzonnen en als je een avondje een grappig spel wilt uitspelen zou ik hem je zeker aanraden. Verwacht echter geen moeilijk spel, maar gewoon wat plezier met veel actie en kleur. Het voornaamste wat je in het spel doet is tegenstanders verslaan en soms lijkt het zelfs dat je meer in de trainingsruimtes bent dan in de levels op de wereldkaart. De muziek en dialogen zijn niet bijzonder, het upgraden van wapens is vrij kleinschalig en de tegenstanders zijn af en toe een kleine uitdaging. Het plezier krijg je vooral door er lekker op los te slaan wanneer er weer een horde aan komt lopen. Helaas is het spel binnen vier uur al uitgespeeld, terwijl er best wat meer potentie in zat.

+ Leuke kleurrijke omgeving

+ Vechten tegen grote hordes tegenstanders

– Kort spel

DN-Score: 6