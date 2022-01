Probeer Terraria een week lang gratis met Games Op Proef

Iedereen met een Nintendo Switch Online-lidmaatschap mag de game gratis spelen!

Zo nu en dan geeft Nintendo alle Nintendo Switch Online-leden de mogelijkheid om bepaalde games tijdelijk gratis uit te proberen. In het verleden hebben gamers Daemon X Machina en Overcooked 2 al mogen uitproberen. Eind vorig jaar kon men nog een weekje aan de slag met Story of Seasons: Pioneers of Olive Town. Binnenkort staat er weer een nieuwe game op de planning, welke fans van sandbox games zeer blij zal maken. Vanaf 26 januari tot 1 februari mag iedereen met een Nintendo Switch Online-lidmaatschap Terraria gratis spelen. Tijdens deze tijd kun je de volledige game gratis spelen. Dit is dus inclusief Journey’s End, de laatste update van vorig jaar.

Mocht je nog geen Nintendo Switch Online-lidmaatschap hebben, kun je alsnog gebruik maken van deze actie. Het is namelijk mogelijk om voor één keer een gratis zevendaagse proefperiode te activeren, waardoor je dus meteen de kans krijgt om de game uit te proberen.

Terraria is een 2D-sandbox-spel, waarin je kunt je kunt graven, bouwen en de wereld ontdekken. Je grootste doel is deze gevaarlijke wereld te overleven, maar dit kun je dus doen op de manier zoals jij wilt. Maak het land zoals jij wilt en gebruik je creativiteit om in leven te blijven.

Leden van #NintendoSwitchOnline kunnen Terraria binnenkort als Game op Proef spelen!



Download de game nu, zodat je op 26 januari direct kunt beginnen: https://t.co/xXh2blllOv pic.twitter.com/ne5rrnudnH — Nintendo Nederland (@NintendoNL) January 19, 2022