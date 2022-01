Nieuwe systeemupdate voor de Nintendo Switch beschikbaar

De nieuwe update brengt vooral meer stabiliteit met zich mee.

Nintendo brengt regelmatig nieuwe systeemupdates naar de Nintendo Switch. De ene keer brengen de updates grotere veranderingen met zich mee dan de andere keer. Vandaag is update 13.2.1 uitgekomen voor Nintendo’s hybride console, welke dit keer vooral kleine aanpassingen achter de schermen met zich meebrengt. Verbetering in de stabiliteit is dan ook het belangrijkste wat de update met zich meebrengt te samen met verschillende bug fixes.

De nieuwe update zal in de meeste gevallen direct zichtbaar zijn wanneer je de Nintendo Switch opstart en anders kan dit handmatig. Scrol in het menu van de systeeminstellingen naar beneden en kies dan voor SYSTEEM. Kies SYSTEEMUPDATE om een eventuele update uit te voeren.