LEGO Star Wars The Skywalker Saga heeft eindelijk een releasedatum

Het heeft even geduurd, maar er is eindelijk bekend wanneer we The Skywalker Saga kunnen doorlopen.

A long time ago, in a galaxy far far away… werd LEGO Star Wars The Skywalker Saga aangekondigd. Nu na verschillende momenten van uitstel is het dan eindelijk zo ver. Het spel verschijnt in april.

Toen in 2019 LEGO Star Wars The Skywalker Saga werd aangekondigd tijdens de E3 was iedere Star Wars en LEGO-game fan enthousiast. De laatste film moest nog uitkomen en de LEGO Star Wars spellen staan bekend als de beste LEGO-spellen. Genoeg hype dus. Zeker aangezien het spel alle negen films zou omvatten en de gameplay voor het eerst compleet zou vernieuwen. Helaas heeft vertraging het spel flink geplaagd, maar gelukkig komt er bijna een eind aan het wachten. Op 5 april om precies te zijn. Dit heeft Warner Bros. vandaag bekend gemaakt.

Ze hebben niet alleen de datum onthuld, maar ook een uitgebreide gameplay trailer is onthuld met flink wat nieuwe informatie. Zo kun je met The Skywalker Saga beginnen met welke trilogie je ook wilt. Je mag dus zelf kiezen of je met Episode I, IV of VII begint. Vanaf die punten kun je de overige episodes chronologisch vrijspelen.

Waar vorige spellen van LEGO nogal standaard waren heeft The Skywalker Saga flinke upgrades toegepast. Zo kun je dynamischer vechten. Je hebt nu mogelijkheden om combo chains te maken, kun je de blasters veel beter mikken en zijn er functies als schuilen toegevoegd.

Tevens kun je nu ook je krachten verbeteren door het verzamelen van Kyber Bricks. Door deze te verzamelen kun je namelijk in verschillende klassen je vaardigheden verbeteren. Deze bricks zijn te verzamelen door de verschillende werelden goed te doorzoeken, maar ook door het verslaan van side quests die je aan kunt gaan.

Naast het doorlopen van het verhaal kun je ook de Star Wars-universum “vrij” verkennen (naarmate je verder komt kun je meer bezoeken) door met een holoprojector te gaan waar je wilt. Het verplaatsen naar nieuwe planeten is echter niet zo gemakkelijk als je denkt, want soms zul je midden in dog fights terechtkomen. Grootschalige gevechten waarin je flink was bad guys kunt neerschieten vanuit bekende schepen als de Millenium Falcon.

Voor de fans van de originele spellen en het gemompel in die spellen heeft TT Games een verrassing. Deze game bevat namelijk een Mumble Mode. Deze functie vervangt alle spraakt door gemompel zoals we gewend zijn van de klassieke LEGO-games.

Tot slot zijn er verschillende pre-order opties bekend gemaakt. Zo krijg je bij digital pre-orders een character pack er bij (één die een maand later in een Character Collection te koop is). Tevens krijg je een speciale Obi-Wan Kenobi die niet los verkrijgbaar is.

Voor fysieke exemplaren geldt dat er bij de Deluxe Edition een Luke Skywalker minifigure en dat je een Han Solo in Carbonite Steelbook krijgt. Dit naast het basisspel en de Character Collection welke ook in de Digital Deluxe Edition zitten.