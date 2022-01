Yu-Gi-Oh! Master Duel is nu uit op de Switch

Bouw jouw deck en duelleer tegen andere spelers in deze free-to-play game!

Onverwachts is Yu-Gi-Oh! Master Duel uitgekomen voor Nintendo’s hybride console. De game is vanaf nu te downloaden in de Nintendo eShop. Het is een free-to-play game met helaas wel in-game-aankopen. Vanwege deze release heeft het YouTube-kanaal YuGiOhCardEU ook de launchtrailer gedeeld. Deze is hieronder te bekijken.



Yu-Gi-Oh! Master Duel is een digitaal kaartspel waarin je duelleert tegen andere duelleerders. Het is geschikt voor elk niveau, want er zijn duidelijke tutorials zodat iedereen de basis kan leren. In de game kan je aan de slag met evenementen, toernooien en een solomodus. In deze solomodus speel je door de verhaallijnen van de thema’s uit het Yu-Gi-Oh! ruilkaartspel. Bouw jouw deck en duelleer om jouw vaardigheden te verbeteren!

Ga jij Yu-Gi-Oh! Master Duel downloaden en spelen? Laat het ons weten in de reacties.