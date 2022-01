Nieuwe Nintendo 64-posterset beschikbaar via My Nintendo

Ontvang voor 500 platinum punten + verzendkosten posters van The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Mario Kart 64 en Starfox 64.

Er zijn weer nieuwe beloningen beschikbaar in de My Nintendo Store. Eerder verschenen er al diverse postersets als beloning van onder andere Super Mario en spellen uit het SNES-tijdperk. Vandaag is het de beurt aan drie verschillende posters van spellen uit het Nintendo 64-tijdperk.

Vanaf vandaag kun je via My Nintendo drie posters krijgen van de Nintendo 64-spellen The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Mario Kart 64 en Starfox 64. Deze posters zijn 70cm bij 50cm, zijn afgedrukt op glossy 170 g/m²-papier van hoge kwaliteit en zullen opgerold worden verzonden in een kartonnen doos. Deze posterset is voor 500 platinum punten te krijgen via deze pagina. Daarna kun je de code hier inwisselen in de My Nintendo Store, waar €6,99 verzendkosten bijkomen. Wel kun je de verzendkosten alleen betalen met een creditcard. Daarnaast kun je maar één My Nintendo-voorwerp per keer toevoegen aan je bestelling.

Geef je muur een retrolook met deze Nintendo 64-posterset, nu verkrijgbaar als #MyNintendo-beloning voor 500 platina punten (plus verzendkosten).



Hier verkrijgbaar: https://t.co/X7yT7iwkzN pic.twitter.com/cqByNA7bLl — Nintendo Nederland (@NintendoNL) January 19, 2022