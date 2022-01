Dying Light 2 op laatste moment uitgesteld

Nog even wachten tot deze game eindelijk uitkomt na ruim drie jaar.

Dying Light 2 staat voor alle platformen gepland voor een release op 4 februari. Helaas heeft de Switch-versie vertraging opgelopen en is het onduidelijk wanneer deze wel uit gaat komen. De game komt waarschijnlijk binnen zes maanden na de oorspronkelijke releasedatum alsnog uit. Aangezien de Switch aan de zwakke kant is, komt er alleen een cloud-versie uit. Techland hoopt door deze vertraging dat Dying Light 2 de best mogelijke prestaties kan leveren op de Nintendo Switch wanneer die wel uitkomt.



Dying Light 2 speelt zich af in The City. Eén van de laatste grote plekken met mensen. Overal is conflict en de mensheid is terug naar de Dark Ages. De stad heeft een laatste hoop en dat ben jij. Als speler heb je namelijk de bijzondere kracht om het lot van de stad te veranderen. Zowel de goede kant op als de slechte kant. Dit alles in een grote open wereld die je kunt verkennen met de bekende en verbeterde gameplay van Dying Light. Eén van de nieuwste aankondigingen is dat het spel co-op gespeeld kan worden. Laat anderen jouw spel joinen of join anderen en zie hoe hun wereld er aan toe is en help daar beslissingen te nemen.