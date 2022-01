Ahw it appeared to not leak! Pas op: Pokémon Legends Arceus is ook gelekt

Pas op op social media, het volledige spel is aan het lekken.

Ook deze nieuwe Pokémon-game is niet veilig van leaks. Net als vele voorgaande spellen van Nintendo is ook Pokémon Legends Arceus online te vinden. Hoewel weinig tot geen media de game in handen hebben, zijn er in verschillende landen fysieke exemplaren al in handen van consumenten gekomen.

Dit zorgt ervoor dat er vele grote spoilers rondzwerven op social media. Waaronder nieuwe Pokémon, nieuwe vormen en stukken van hoe het verhaal in elkaar zit. Wij zullen de leaks niet delen, maar wees gewaarschuwd voor social media. Hier zul je zonder muten van bepaalde woorden er niet aan ontsnappen.

Om te voorkomen dat ongewenste spoilers hieronder verschijnen, hebben wij de reacties uitgezet.