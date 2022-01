The Artful Escape komt volgende week naar de Nintendo Switch

Volg Francis tijdens dit visuele en muzikale avontuur.

Vandaag is er door ontwikkelaar Beethoven & Dinosaur en uitgever Annapurna Interactive aangekondigd dat The Artful Escape naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Hoewel het spel eind vorig jaar al verscheen op andere consoles, hoeven Switch-bezitters niet heel lang meer te wachten. Vanaf volgende week dinsdag, op 25 januari, is de game namelijk al te spelen op de Nintendo Switch.

In The Artful Escape volg je het verhaal van Francis Vendetti. Dit personage probeert te ontsnappen aan de muzikale erfenis van zijn oom. Tijdens dit visuele en vooral muzikale avontuur reis je onder andere door de operahuizen en buitenaardse landschappen van het zogenoemde Cosmic Extraordinary. Bovendien zit het spel vol met personages, aliens, volksmuziek en uiteraard ook gitaarsolo’s.

Ben je benieuwd geworden naar The Artful Escape? Bekijk dan onderstaande aankondigingstrailer.