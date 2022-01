Pyramid Quest verschijnt deze week op de Nintendo Switch

Verzamel kunstwerken en ontwijk vijanden!

Kort geleden is Pyramid Quest in de Nintendo eShop verschenen, in de sectie binnenkort verkrijgbaar. Daardoor weten we dat Switch-bezitters niet heel lang hoeven wachten op dit avonturen-platformspel. Deze titel is namelijk over twee dagen al te spelen op Nintendo’s hybride console. De game van ontwikkelaar en uitgever EntwicklerX gaat op donderdag 20 januari voor een bedrag van €9,99 over de digitale toonbank.

Pyramid Quest is een avonturen-platformspel waarin je op onderzoek gaat naar verschillende schatten. Elk level is te voltooien door drie stukjes van een kunstwerk te vinden. Tevens is het ondertussen ook de bedoeling om vijanden neer te halen, vallen te ontwijken en diamanten en munten te verzamelen. Gaat het jou lukken om elk level te halen?

Ben je benieuwd geworden naar Pyramid Quest? Bekijk dan onderstaande trailer.