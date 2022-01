Microsoft koopt Activision Blizzard King

Cashen voor Bobby Kotick en zijn gevolg.

In uhm positief nieuws voor Activision Blizzard King heeft Microsoft aangekondigd het bedrijf te willen kopen. De deal zou in 2023 moeten voltooien en dat zou inhouden dat Microsoft weer een flinke lading IP’s er bij heeft. Door de aankoop zouden ze namelijk de rechten krijgen van spellen als Candy Crush, Call of Duty, Tony Hawk, Warcraft en Overwatch. Dit houdt ook in dat zo veel mogelijk van die spellen op Game Pass verschijnen.

De deal kost Microsoft een “klein” bedrag van 70 miljard dollar. Dit zal verreweg de duurste aankoop in de gameindustrie tot nu toe zijn. Het is erg opvallend dat Xbox in deze periode het bedrijf koopt, zeker aangezien Phil Spencer recentelijk nog aangaf een andere werkrelatie met Activision te onderhouden na alle berichten van sexual harassment.

Tot de deal is voltooid blijven beide bedrijven los opereren en daarna zal de Activision Blizzard leiding rapporteren aan Phil Spencer. Het lijkt er wel op dat de huidige CEO, Bobby Kotick, mag aanblijven na de aankoop. Er is verder niets bekend over de multiplatform releases van de IP’s die Microsoft nu overneemt. Als we het verloop na Bethesda aanhouden zou je kunnen aannemen dat alles Xbox exclusief wordt.

Door deze aanschaf wordt Microsoft derde in de rij met grootste gamingbedrijven (qua inkomsten). Dit kan mogelijk nog een onderzoek van mededingingsautoriteiten opleveren.

Volledige berichten zijn hier te vinden: Xbox, Activision