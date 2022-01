Kingdom Hearts Integrum Masterpiece komt uit in februari

Helemaal in de wolken met de cloud-versie.

Square Enix heeft eindelijk een releasedatum aangekondigd voor Kingdom Hearts Integrum Masterpiece, namelijk op 10 februari. Het is een collectie die alle delen in de Kingdom Hearts-serie bevat. Je kunt Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMix, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue en Kingdom Hearts III + Re Mind ook los kopen in de eShop. Integrum Masterpiece kost normaal gesproken €100, maar heeft momenteel een presale korting voor €80. Als je de drie spellen los koopt, kosten ze €120, dus je bespaart er zeker al wat geld mee.

Wees echter wel gewaarschuwd dat deze uitgaves van Kingdom Hearts cloud-versies zijn. Je kunt ze niet spelen zonder een internetverbinding en dan moet je dus ook wel echt een goede verbinding hebben. Gelukkig is het standaard met cloud-versies in de eShop dat je eerst een demo mag downloaden om de verbinding te testen, voordat je het spel echt aanschaft. Wat vind jij van Kingdom Hearts Integrum Masterpiece? Vind je de prijs eerlijk? Ga je proberen om de cloud-versies te spelen? Laat het ons weten in de reacties!