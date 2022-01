Vagante maakt eind deze maand haar entree op de Nintendo Switch

Een uitdagende roguelite platformer.

BlitWorks heeft aangekondigd dat het spel Vagante van ontwikkelaar Nuke Nine vanaf 27 januari beschikbaar zal zijn voor de Nintendo Switch, de game zal te koop zijn in de Nintendo eShop. Vagante is een roguelite platformer, en naar eigen zeggen een grote uitdaging voor de doorgewinterde gamer. Nuke Nine heeft bij het ontwikkelen van het spelletje zichzelf laten beïnvloeden door onder andere Final Fantasy. Vagante is speelbaar als single-player game maar ook met nog 3 anderen via online co-op.

Verken duistere kerkers, ontgrendel voor jouw karakter betere vaardigheden, ontdek magische objecten, leer over geheimen en waan jezelf in een uitdagende wereld met vier unieke gebieden.