[Review] JBL Quantum 350 Wireless

Jorden ging aan de slag met de JBL Quantum 350 Wireless. Een aanrader voor wie een nieuwe headset nodig heeft?

In 2020 bracht JBL voor het eerst headsets uit die een focus hebben op gamers. De JBL Quantum-serie liet zien dat JBL hun jarenlange kennis van boxen en headsets ook kon overbrengen naar gaming headsets. Een type headset dat toch altijd wel wat andere vereisten heeft dan headsets voor muziek. Wij waren toen al razend enthousiast over de Quantum One maar nu, meer dan een jaar later, zijn er natuurlijk nieuwe modellen uit. Zo ook de JBL Quantum 350 Wireless welke we uitgebreid hebben kunnen testen. In deze review lees je hoe de JBL Quantum 350 Wireless bevalt.

In de doos

JBL heeft de keuze gemaakt om niet te veel in de doos te stoppen en dat is eigenlijk ook niet nodig. Voor standaard gebruik is de headset namelijk erg plug & play. In de doos zit dus alleen de oplaadkabel (USB-A naar USB-C), de afneembare microfoon, de headset, de USB-dongle en wat informatieboekjes waaronder de quick start guide. Wat dus meteen al op valt, is dat de headset eigenlijk alleen maar draadloos gebruikt kan worden. De USB-kabel kan als bedrade verbinding gebruikt worden, maar is erg kort. Met de enorme batterijduur van 22 uur is dat zeker geen probleem, maar de optie was toch wel fijn geweest.

Hoe zit die

Wanneer je veel gamet, kan het zomaar zijn dat je een aantal uur achter elkaar met een headset op je hoofd zit. Ook wanneer je met anderen online praat via Discord of iets dergelijks zul je soms ook uren bezig zijn. Daarom is het belangrijk dat de headset goed zit. Bij de Quantum 350 is dat zeker het geval. De headset is namelijk relatief licht, zeker als je bedenkt dat er een flinke batterij in zit. Bovendien zijn de oorkussentjes en het kleine kussentje voor boven op je hoofd erg comfortabel. Waar ik bij andere headsets wel eens last kreeg van de band boven op mijn hoofd is dat hier totaal nog niet het geval geweest.

Daarnaast zit de headset ook gewoon stevig, hij blijft bij beweging goed op zijn plek zitten. Ja, hij schuift wel wat, maar dat is niet te voorkomen. Het is al met al een erg fijn zittende headset. Wel vind ik dat het wieltje op de headset om volume te regelen erg gevoelig is en was losjes aanvoelt. Hierdoor kun je snel het geluid te hard of zacht zetten.

Wat het verder erg fijn maakt, is dat je de microfoon niet per se hoeft aan te sluiten. Wanneer je de losse microfoon hebt, kun je met gemak de microfoon ontkoppelen wat weer zorg voor wat extra gebruiksgemak. Bovendien heb je op de oorschelp een knop om de microfoon aan of uit te zetten. Het fijne hieraan is dat het eigenlijk niet per ongeluk ingedrukt kan worden aangezien het gepaard gaat met een geluidje.

Audiokwaliteit

De Quantum 350 heeft een erg goede audiokwaliteit. Door een breed bereik kan de headset alle tonen wel goed afspelen, maar niet op elk apparaat komt dat even goed naar voren. JBL staat namelijk bekend om het gebruik van veel bas. Ook deze headset heeft in zijn standaardinstellingen veel bas aan staan. Die kan soms wel overheersen op apparaten die geen ondersteuning hebben voor de JBL QuantumENGINE software die je op de PC kunt installeren. Hierin kun je namelijk de equalizer aanpassen voor geluid op de computer, iets wat helaas niet doortrekt naar andere platformen als de Switch en PlayStation.

De microfoonkwaliteit is ook prima. De buigbare microfoon kun je makkelijk wegdraaien van je mond wanneer die te veel oppakt en heeft bovendien weinig last van ruis. Deze pakte namelijk bij mij erg weinig tot geen geluid van mijn omgeving. Dit komt waarschijnlijk ook dankzij de meegeleverde windkap.

Geen enorme minpunten, maar wel jammer

Totaal gezien is de 350 dus erg fijn, maar het heeft wel wat minpunten die fijn zouden zijn om in een volgende versie aan te pakken. Bijvoorbeeld dat de equalizer de software in de headset aanpast waardoor je ook gebruik kunt maken van de mogelijkheden op andere platformen. Ook zou een langere kabel fijn zijn zodat de headset makkelijker gebruikt kan worden wanneer je hem bent vergeten op te laden. Tot slot kun je in QuantumENGINE makkelijk zien hoe vol de batterij is. Afgezien van een piepje dat de batterij bijna leeg is, kun je niets in de gaten houden via andere platformen. Een melding op 50% en 25% of iets dergelijks zou fijn zijn.

Geen hele grote minpunten dus, maar zeker iets wat vermeld moet worden.

Conclusie

De JBL Quantum 350 Wireless is een goede headset voor de Switch en een uitstekende voor multiplatform gebruik. De USB-aansluiting werkt op de meeste platformen zonder problemen en de geluidskwaliteit is geweldig. Het is wel jammer dat alle softwarematige aanpassingen alleen op de PC werken en dat ook surroundsound alleen op PC beschikbaar is. De prijs van € 99,99 ligt echter wel aan de hoge kant wanneer je hem alleen voor de Switch wilt gebruiken.

+ Goede pasvorm

+ Goede software op PC

+ Makkelijk in het gebruik

+ Goede batterijduur





– Volume knop is erg gevoelig

– Surround en EQ-functies zijn alleen op de PC

– Slechte mogelijkheid voor bekabeld gebruik

DN-Score: 9.0