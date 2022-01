Pocky & Rocky Reshrined krijgt releasedatum in Japan

Er is ook een nieuwe trailer!

De klassieke shooter met Japanse cultuurelementen Pocky & Rocky Reshrined heeft een releasedatum gekregen in Japan. Het spel had oorspronkelijk afgelopen herfst al uit moeten komen, maar zal nu eindelijk op 21 april worden uitgegeven. Pocky & Rocky is een shooter die twee populaire releases heeft gekend op de SNES. Anders dan de meeste shooters schiet je hier niet met lasers of geweren. Je speelt namelijk als de hoofdpersonen Pocky en Rocky, een priesteres en een tanuki, die heilige voorwerpen en blaadjes naar monsters en yokai gooien. In Reshrined zullen er ook drie nieuwe speelbare personages aan het spel toegevoegd worden. Reshrined lijkt deels een remake te zijn van de eerste Pocky en Rocky-spellen, maar ook deels een gloednieuw avontuur. Er is voor het Westen nog geen releasedatum aangekondigd, maar die zal naar verwachting nog wel aankomende lente zijn. Hieronder kan je nog een nieuwe trailer voor het spel bekijken.