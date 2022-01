Pandemic verdwijnt in juli uit de eShop

Schaf deze game nog snel aan voordat hij verdwijnt uit de eShop!

In 2019 kwam Pandemic uit voor Nintendo’s hybride console. Nu heeft uitgever Asmodee helaas bekend gemaakt dat de game eind juli uit de Nintendo eShop zal verdwijnen. Dit nieuws volgt nadat de titel al van de AppStore, Google Play en PC verdwenen is. De reden waarom dit gebeurt, kan Asmodee niet vrijgeven. Het zou om meerdere zwaarwegende redenen gaan waardoor ze genoodzaakt zijn dit te doen. Switch-bezitters zullen dus tot juli de tijd hebben om alsnog Pandemic aan te schaffen. Wanneer je dit voor die tijd doet, dan zal je toegang blijven houden tot de game en hem ook opnieuw kunnen downloaden.



Pandemic is een coöperatieve bordspel. Hierin strijd je niet tegen elkaar, maar moet je het met je medespelers opnemen tegen het spel. Zo kan je dus met zijn allen winnen of verliezen. Het is jullie taak om de mensheid te beschermen tegen een steeds groter wordende pandemie. Door verschillende laboratoria te bouwen en onderzoek te doen kan je de uitbraak van de ziektes afremmen. Uiteindelijk is het zelfs mogelijk om hem helemaal uit te roeien.



Ga jij Pandemic nog kopen voordat hij verdwijnt uit de eShop? Laat het ons weten in de reacties.