Survivalgame Scrapnaut komt naar de Switch

Deze steampunk survivalgame is vanaf volgende week te spelen!

Uitgever RockGame en ontwikkelaar SpiffyBit hebben Scrapnaut aangekondigd voor de Switch. Deze top-down base-building survivalgame kwam vorig jaar eerst in early access naar Steam, voordat hij daar uiteindelijk in maart een release kreeg. De Switch-versie is ook bijna klaar, deze zal te spelen zijn vanaf 20 januari. De trailer kun je hieronder bekijken.

Scrapnaut is een buildinggame in een steampunk setting. Verken een open wereld met verschillende omgevingen en neem alles wat je vind mee naar huis om een basis te bouwen. Maak en bewerk je boerderij, wek elektriciteit op en vergeet vooral je zuurstof niet! Daarnaast zal je natuurlijk ook zelf sterker moeten worden; de wereld zit vol gevaren. Vijanden zullen geregeld je basis aanvallen, dus ik hoop dat je verdediging op orde is!