Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar liefst 6.1 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in de derde week van het nieuwe jaar een aantal nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel mega- of gigabyte een game die binnenkort verschijnt daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van deze week neemt de grootste titel, Reverie Knights Tactics, maar liefst 6.1 gigabyte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Nape Retroverse Collection, maar 31 megabyte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in de eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Reverie Knights Tactics – 6.1GB

Kirby and the Forgotten Land – 5.8GB

The Longest Road on Earth – 2.3GB

Unforeseen Incidents – 2.2GB

PopSlinger – 2.2GB

Derpy Conga – 2.0GB

Blackwind – 1.4GB

Scrapnaut – 1.3GB

The Company Man – 1.1GB

Summertime Madness – 1.1GB

Rise of the Third Power – 879MB

From Heaven To Earth – 876MB

KungFu Kickball – 738MB

Demon Hunter: Ascendance – 635MB

Top Bike: Racing & Moto Drag – 613MB

Vivid Knight – 603MB

COGEN: Sword of Rewind – 578MB

Hidden Paws – 494MB

Angelo and Deemon: One Hell of a Quest – 458MB

Death Park – 385MB

Animal Revolt Battle Simulator – 329MB

Ocean’s Heart – 310MB

Alien Destroyer – 269MB

Labyrinth Legend – 260MB

Dungeons of Shalnor – 257MB

Racing Classics PRO: Drag Race & Real Speed – 175MB

Road Bustle – 130MB

Vagante – 127MBNature – 104MB

Hammer Kid – 92MB

Drowning Cross – 90MB

Upaon: A Snake’s Journey – 87MB

Pixel Game Maker Series Thunder Striker – 81MB

Go Minimal – 81MB

Make the Burger – 75MB

Kinduo – 32MB

Nape Retroverse Collection – 31MB

Welk van bovenstaande spellen verheug jij je het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!