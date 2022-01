Ikai krijgt nieuwe releasedatum

De game staat nu gepland in maart!

Pyschologische horror game Ikai heeft het niet makkelijk. Nadat de game vorig jaar juni werd aangekondigd is de game al enkele keren vertraagd. Oorspronkelijk zou hij in oktober van dat jaar uitkomen, maar dit werd om onbekende redenen vertraagd naar januari. Nu het januari is hebben ontwikkelaar Endflame en uitgever PM Studios echter aangekondigd dat het ook deze releasedatum niet gaat halen. In plaats daarvan is het weer verschoven, naar maart van dit jaar. De game staat nu gepland voor 29 maart. Hieronder kun je alvast een trailer bekijken.

In Ikai zal je teruggaan naar de roots van psychologische horror. Je zult hier geen geweren, zwaarden of andere voorwerpen vinden om de wezens in de duister tegen te houden. Jij bent alleen, met je angst en je zult deze onder ogen moeten komen om te overleven. Help Naoko de Shinto shrine te onderzoeken en zichzelf te beschermen tegen de vele Japanse geesten, monsters en yokai die er ronddwalen.